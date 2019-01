on

Stichting Meer Dan Gewenst houdt vrijdag 1 februari 2019 een speeddate voor wensouders en donoren in ‘s-Hertogenbosch. De speeddate is speciaal bedoeld voor homo’s, lesbo’s, bi’s en singles uit Brabant en Gelderland.

Donoren (met of zonder rol in het leven van het kind) zijn uit het hele land welkom.



Tijdens de speeddate voeren wensouders gesprekken van maximaal acht minuten voeren met andere wensouders.

‘Speed’ staat voor korte gesprekken, en snel beslissen of jullie mailadressen uit gaan wisselen. Daarna ga je uiteraard heel ‘slow’ verder, om de juiste keuze te kunnen maken.



De speeddate vindt plaats op vrijdagavond 1 februari in Den Bosch,

de precieze locatie wordt per mail aan de deelnemers bekendgemaakt. Deelname kost 20,00 euro (plus 1,50 euro reserveringskosten). Met dat bedrag steun je Meer dan Gewenst. Kijk hier voor meer informatie.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Agenda