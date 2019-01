Roze Golf 06-01: Een liedje veranderde het leven van Burçak

on

Opeens kende iedereen Burçak Şikar uit Hengelo. Hij beleefde zijn coming out met het liedje ‘Diva’s on the Dancefloor’ met een bijbehorende video.

Een turbulente tijd volgde met optredens en interviews. Eindelijk kon hij open zijn over zijn relatie met Colin Meyer met wie hij ‘Pornstar’ opnam.

Maar zijn coming out betekende ook het begin van het verwerken van jaren ontkennen en vluchten in werk.

In de Roze Golf vertellen Burçak Şikar en zijn vriend Colin Meyer over hoe ‘Diva’s on the Dancefloor’ hun leven heeft veranderd.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 6 januari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel