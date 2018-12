Inschrijving botenparade Pride Amsterdam 4 januari open

on

Wie in 2019 wil deelnemen aan de botenparade in Amsterdam, kan zich van 4 januari tot 4 februari inschrijven.

De inzendingen worden net als voorgaande jaren beoordeeld door een ballotagecommissie. Op 10 februari wordt bekendgemaakt wie op zaterdag 3 augustus mag meevaren. Het maximaal aantal deelnemende boten ligt op tachtig.

Inschrijvingen die het best aansluiten bij het thema van 2019 maken kans om mee te mogen varen. Het thema van Pride Amsterdam is in 2019: ‘Remember the past, create the future’.

‘Dit jaar herdenken we de Stonewall-rellen, die 50 jaar geleden in New York uitbraken en die een scheidslijn vormen in de geschiedenis van de LHBT-beweging’, zegt directeur Lucien Spee van stichting Amsterdam Gay Pride.

‘Een jaar later, in 1970, werd in New York de eerste Pride Parade ter wereld gehouden. Dit thema moet dan ook terugkomen in de aankleding van de boten.’

(Bron: Pride Amsterdam)

