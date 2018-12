Briefschrijver over homofobie in stadions doet stapje terug

on

De 20-jarige Bowi die een brief aan de KNVB schreef over homofobie in de stadions krijgt zoveel kritiek over zich heen, dat hij een stapje terug doet.

‘Ik lees de berichten niet meer.’

De AZ-fan schreef samen met PSV-fan Daan (25) een brief aan de KNVB, omdat hij vindt dat er verandering moet komen in het gescheld met ‘homo’ en ‘flikker’ in voetbalstadions. Daar reageerde Johan Derksen vervolgens weer op door te zeggen dat ‘die hysterische homootjes eens een flinke jongen moeten worden.’ Vervolgens werd de hashtag #SorryJohan in het leven geroepen.

‘Het ging helemaal los. Mijn foto dook in veel media op. Via Facebook kreeg ik berichten met verwensingen als aandachtzoekende kankerhomo, pisnicht en relnicht. Ik zou het alleen maar erger maken voor de homo’s in ons land. Dat ik het zou doen om BN’er te worden’, vertelt Bowie aan de Gaykrant en bevestigt hij aan NH Nieuws.

Ook van andere homo’s kreeg Bowi veel commentaar: ‘Van homo’s kreeg ik reacties dat ik mijn bek moest leren houden en dat ik niet namens de gemeenschap aan het praten was. Ik dacht: als jullie het al niet begrijpen…’

Onveilig

Na de enorme hoeveelheid negatieve reacties voelde Bowi zich niet meer veilig op straat: ‘Die spanning kostte mij zoveel energie, waardoor ik van de spanning geen honger meer had.’ Maar ook op de ouders van Bowi trok het een wissel: ‘Vooral voor hen is het lezen van zulke berichten zwaar. Ze steunen me wel maar het is erg eng.’

Typische activist

Al met al genoeg reden voor Bowi om een stapje terug te doen en niet een ‘typische activist’ te worden: ‘Veilig over straat kunnen is voor mij ook erg belangrijk. Als ik publiekelijk op de voorgrond blijf doorgaan, word ik zo’n typische activist. Dat is goed, maar misschien niet de juiste manier om het probleem aan te pakken.’

Op het resultaat is hij wel trots: ‘Het heeft iets teweeg gebracht. Sommige jongens zeggen tegen me ‘ik durf nog niet uit de kast te komen maar weet nu wel dat mijn ouders er positief instaan’ of ‘dit was het extra steuntje in de rug voor mij om uit de kast te komen”’, vertelt hij aan NH Nieuws.

Hoewel hij zich heeft teruggetrokken, blijft de AZ-fan op de achtergrond wel actief: ‘Ik heb al contact gehad met de KNVB, maar van een afspraak is het nog niet gekomen. Het is even goed zo. Volgend jaar zie ik wel verder.’

Politiek

Als echte voetbalfan is Bowi misschien nog wel het meest teleurgesteld in ‘zijn’ club die hij door dik en dun steunt: ‘Zij boden mij twee tickets aan voor de hoofdtribune, maar vroegen mij het niet met de media te delen dat ik er was. Persoonlijk vond ik dat de meest heftige reactie. Zo van: dan zijn we daar ook weer vanaf.’

Wel krijgt hij veel steun van AZ-supporters: ‘Mijn vader is ook echt een AZ-fan en er zijn al veel andere supporters naar hem toegekomen om te zeggen dat ze het zo knap vinden wat zijn zoon doet’.

Daarnaast heeft ook vanuit de politiek een belletje gehad: ‘Een leider van een politieke partij belde me op. Hij zei dat als je kritiek krijgt, je iets goeds doet. En zo denk ik er ook over. Ik heb iets teweeg gebracht en daar ben ik trots op. Homofobie in Nederland is sterk aanwezig, maar ik heb er vertrouwen in dat het gaat veranderen,’ aldus Bowi.

(Bron: NH Nieuws)

