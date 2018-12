Floortje Hover wint voor COC Limburg het COC Songfestival

on

Floortje Hover heeft met het liedje‘ Isabelle’ namens COC Limburg zaterdagavond het COC songfestival gewonnen.

Na een spannende puntentelling bleek ‘Isabelle’ de winnaar met 191 punten. De inzending van COC Rotterdam Rijnmond eindigde met 158 punten op een tweede plaats, derde werd COC Kennemerland met 141 punten.

Na enkele jaren van afwezigheid was Limburg weer terug op de landelijke ‘regenboogliedjes’ wedstrijd. Floortje Hover is een Nederlandstalige singer-songwriter; ze rondde in 2016 met succes haar studie aan het conservatorium in Maastricht af en bracht in datzelfde jaar haar debuutalbun ‘Onderweg’ uit. Haar repertoire bestaat uit eigen, Nederlandstalige liedjes die zich het best laten vangen onder de noemer kleinkunst. Daarbij begeleidt ze zichzelf op gitaar. Haar liedje ‘Isabelle’ heeft ze geschreven voor en over haar vriendin.

De optredens tijdens het 24ste COC Songfestival in De Duif in Amsterdam werden beoordeeld door een vak- en regiojury. Na enkele jaren van afwezigheid was Limburg weer terug op het songfestival.



De organisatie van het COC Songfestival gaat op korte termijn met de afdeling Limburg in gesprek om te kijken of de finale volgend jaar in Limburg gehouden kan worden. ‘De 25e editie zou daarmee terugkeren waar het festival ooit begonnen is’, aldus het Landelijk Team COC Songfestival.

Willeke Alberti

Het COC Songfestival is ooit begonnen als een knipoog naar het Eurovisie Songfestival, na de schamele vier punten van WillekeAlberti in 1994. Daardoor moest Nederland deelname aan het festivaleen jaartje overslaan.

COC Limburg bedacht toen als alternatief het COC Songfestival. Inmiddels is het uitgegroeid tot een serieuze liedjeswedstrijd waar jaarlijks diverse regio’s aan meedoen met liedjes rondom seksuele-en genderdiversiteit.

(Bron en foto: COC Songfestival)



