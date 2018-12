on

In de kelderbar van de Loge aan de Rijkmanstraat 10 in Deventer is vrijdagavond 14 december weer de maandelijkse Men Meet Men-mannenavond.

De avond wordt georganiseerd door COC Deventer. Het is ontmoetingscafé voor homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar in de regio Stedendriehoek.

Het keldercafé is toegankelijk via de trap aan de zij-ingang of met een lift aan de vooringang.

De deur is open tussen 20.00 en 24.00 uur. De entree is voor iedereen € 2,00.

