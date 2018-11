Astrid Oosenburg volgt Tanja Ineke op als voorzitter COC

on

Astrid Oosenbrug is de nieuwe voorzitter van COC Nederland. Ze werd zaterdag in Deventer gekozen door de Algemene Vergadering van twintig COC-verenigingen.

‘We zijn gelukkig met Astrid als nieuwe voorzitter,’ aldus Koen van Dijk, directeur COC Nederland. ‘Met haar enthousiasme, energie en samenbindend vermogen is ze een aanwinst voor het COC.’

Astrid wil zich de komende jaren in het bijzonder inzetten voor een LHBTI-beweging waarin iedereen meedoet en meetelt, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd,opleiding, politieke kleur, seksuele oriëntatie, genderidentiteit,geslachtskenmerken of welke achtergrond dan ook. ‘Want samen staan we sterker,’aldus de nieuwe voorzitter.

Astrid Oosenbrug (Rotterdam, 1968) heeft vier kinderen, is biseksueel, getrouwd meteen man en heeft een relatie met een vrouw.

In het dagelijks leven is Astrid sociaal ondernemer in de ICT-sector en coacht ze jongeren. Ze vervulde tal van bestuursfuncties en was van 2012 tot 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Zes jaar

Astrid volgt Tanja Ineke op, die de afgelopen zes jaar voorzitter was van COC Nederland. Ze was de langst zittende bestuursvoorzitter na oprichter Niek Engelschman en zijn opvolger Benno Premsela.

Tanja Ineke trad aan op 29 september 2012. Tijdens Tanja’s bestuurstermijn kwamen er GSA’s op bijna alle middelbare scholen in Nederland, sloot het COC een Regenboog Stembusakkoord met beloften van acht politieke partijen over LHBTI-emancipatie, en ondersteunt de organisatie LHBTI’s in meer dan vijfendertig landen wereldwijd.

Lesbische moeders kunnen hun ouderschap sinds april 2014 eenvoudig regelen op het gemeentehuis en hoeven hun kinderen niet meer te adopteren. Dankzij de door COC en TNN bevochten transgenderwet kunnen transgender personen sinds juli 2014 relatief eenvoudig hun geslachtsregistratie laten wijzigen.

Koninklijk bezoek

Op 22 november 2016 bracht Koning Willem-Alexander een bezoek aan het COC, de eerste keer ter wereld dat een gekroond staatshoofd een officieel bezoek bracht aan de LHBTI-gemeenschap.

‘Dat was echt wereldnieuws. Een ongelooflijke steun in de rug voor lhbti’ers in Nederland en wereldwijd. De impact van dat bezoek moet je niet onderschatten. Het heeft bijvoorbeeld de krant gehaald in Kameroen. Het heeft een enorme impact. Mensen voelen: de koning steunt ons. Een van onze medewerkers heeft een partner uit het buitenland en die zegt tegen zijn familie: de koning van Nederland staat achter mij, dus waarom jullie niet?’, aldus de scheidende voorzitter in Trouw.

Het COC-voorzitterschap is een vrijwilligersfunctie; Tanja vervulde het voorzitterschap naast een bestuursfunctie bij een zorgorganisatie.

(Bron: COC, Trouw; foto: COC)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws