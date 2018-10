Wensouderbijeenkomst Meer Dan Gewenst in Amsterdam

on

De Stichting Meer Dan Gewenst houdt op zondagmiddag 11 november een wensouderbijeenkomst voor LHBT-ers met een kinderwens.

Ook hetero’s die een roze gezin overwegen zijn van harte welkom.

Op de wensouderbijeenkomst wordt informatie verstrekt, kunnen vragen gesteld worden en worden gedachten uitgewisseld.

Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal, er is aandacht voor de juridische kant en aandacht voor de resultaten van onderzoek naar ‘roze gezinnen’.

De wensouderbijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam. Meer informatie is te vinden op de website van Meer Dan Gewenst. Aanmelden kan ook via deze website.

