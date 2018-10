Dalida Dag in Amsterdam met optredens en documentaire

on

Komende zaterdag is er een Dalida Dag plaats in Filmhuis Cavia te Amsterdam. De van oorsprong Egyptische zangeres maakte grote furore met nummers als Buenos noches mis amor, Gigi l’amoroso en Paroles paroles, een duet met Alain Delon.

In Frankrijk, en ver daarbuiten, is Dalida nog immens populair. Binnenkort is er een dubbel-cd met al haar nummer één hits en een nieuwe DVD verkrijgbaar.

In 2017 verscheen een film over grote successen en haar dramatisch privé leven. Deze film is met Nederlandstalige ondertitels te zien in Amsterdam op zaterdagmiddag 27 oktober tijdens de Dalida Dag.

In het voorprogramma een optreden van Luuck Droste met nummers uit het internationale repertoire van Dalida. Ook worden er clips vertoond van de zangeres uit haar 30-jarige carrière, die begon in 1956, en eindigde in 1987 door haar zelfverkozen dood.

De entree bedraagt 15 euro. Aanmelden kan via dalidadag@gmx.com

Categorieën:Agenda