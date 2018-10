Christoff vraagt zijn vriend ten huwelijk tijdens tv-uitzending

on

De Belgische zanger Christoff de Bolle (42) heeft zijn vriend Ritchie zaterdagavond ten huwelijk gevraagd tijdens een live-uitzending op de Duitse televisie.

In het programma Schlagerbooom-festival sprak Christoff zijn vijftien jaar jongere vriend toe:

‘Toen ik je voor de eerste keer gezien heb, wist ik meteen dat jij de ware voor mij bent. Vandaag kijken miljoenen mensen over de hele wereld en ik wilde je gewoon zeggen en laten, en aan iedereen laten zien, hoe graag ik je zie’, begon Christoff zijn aanzoek in de Westfalenhalle in Dortmund. De zanger trad in het programma op met zijn populaire groep Klubbb 3, een trio bestaande uit Jan Smit en de Duitse zanger Florian Silbereisen.

‘Vandaar misschien de belangrijkste vraag uit heel mijn leven.’ Daarop vroeg Christoff zijn vriend ten huwelijk. Ritchie antwoordde met een volmondig ‘Ja’.

Jan Smit vertaalde het aanzoek voor alle aanwezigen en kijkers. Schlagerbooom wordt live uitgezonden door de Duitse ARD en is enorm populair. Vorig jaar keken ruim zes miljoen kijkers naar het muziekspektakel.

Smoorverliefd

Christoff en Ritchie zijn een klein jaar samen. Ritchie werkt als administratief medewerker in een groothandel van kleding en schoenen, dat in hetzelfde gebouw als Christoffs management is gevestigd. ‘Ik ben smoorverliefd’, verklaarde Christoff in februari, toen hij de relatie wereldkundig maakte.

