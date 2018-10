Arrestatie tegendemonstranten tijdens LHBT-mars in Polen

on

In Lublin, in Oost-Polen, heeft de politie traangas en waterkanonnen ingezet om betogers voor gelijke rechten voor homo’s te beschermen tegen agressieve tegendemonstranten. Twee agenten raakten lichtgewond.

Poolse media melden dat de politie tientallen mensen heeft aangehouden en dat bestudering van camerabeelden tot nog meer arrestaties moet leiden.

Tussen de 1000 en 1500 lhbt-activisten hielden onder massale politiebescherming voor het eerst een mars in de straten van Lublin. Zo’n 200 tot 300 tegendemonstranten probeerden de mars tegen te houden door met stenen en vuurwerk te gooien. Een deel van hen probeerde door het politiekordon te breken.

Dat het geweld niet is geëscaleerd is volgens burgemeester Krzyztof Zuk van Lublin te danken aan de inzet van de politie.

Verbod

Burgemeester Zuk probeerde de lhbt-demonstratie tegen te houden, uit angst voor een geweldsuitbarsting. Een hof van beroep maakte zijn besluit ongedaan.

De conservatieve regeringspartij liet vrijdag in een reactie op het besluit weten tegen het uiten van homoseksualiteit te zijn, maar de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van samenscholing te respecteren.

Poolse vlag

De deelnemers aan de protestmars droegen niet alleen regenboogvlaggen, maar ook Poolse vlaggen, omdat ze, zoals ze zeiden, trots zijn Polen te zijn. Anna Dąbrowska van de lhbt-organisatie Homo Faber in Lublin had een Poolse vlag tijdens een toespraak op het Teatralny-plein, waar de mars eindigde. ‘Polen schaamt zich niet. Polen is voor mensen met verschillende huidskleuren, nationaliteiten, talen, seksuele geaardheden, voor oud en jong. We willen zo’n Polen, Polen is voor iedereen’, aldus Dąbrowska.

(Bron: NOS, Dziennik Wschodni, screenshot: Dziennik Wschodni)

