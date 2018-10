Urn Matthew Shepard in Washington National Cathedral

on

De as van Matthew Shepard, die in 1998 werd vermoord vanwege zijn geaardheid, krijgt een plek in de Washington National Cathedral.

De urn wordt 26 oktober in een speciale nis in een urnenmuur geplaatst in een afgesloten deel in de kelder van de gotische kathedraal, meldt The Washington Post.

Bij de urn komt een bordje te hangen ter nagedachtenis aan Shepard. Het bijplaatsen van de as gebeurt tijdens een speciale dienst die wordt geleid door Gene Robinson, de eerste openlijk homoseksuele bisschop van de Episcopaalse Kerk waar de op 21-jarige leeftijd vermoorde Matthew stond ingeschreven.

Matthew Shepard werd in 1998 in Wyoming door twee jongens ontvoerd en mishandeld omdat hij homo was. Matthew werd vastgebonden aan een hek en zwaargewond achter gelaten. Hij raakte in coma en stierf vijf dagen later aan zijn verwondingen.

Matthew Shepard werd symbool voor de strijd voor lhbt-rechten. De ouders van Matthew hebben zich sinds de dood van hun zoon ingezet voor de strijd voor gelijke rechten van homoseksuelen.

In 2009 tekende de toenmalige president Barack Obama een speciale wet die mishandeling vanwege seksuele geaardheid tot een federaal misdrijf maakte.

Over Matthew Shepard zijn diverse films gemaakt en de Nederlandse band A Baladeer van zanger Marinus de Goederen droeg in 2008 het nummer Poster Child aan hem op.

(Bron: Washington Post, Nu.nl, foto: familie Shepard)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws