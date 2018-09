Rechters India schrappen oud-koloniale strafwet op homoseks

on

Het Indiase Hooggerechtshof heeft in een historische uitspraak besloten dat seks tussen mensen van hetzelfde geslacht niet meer strafbaar is. De uitspraak is een overwinning voor de LHBT-gemeenschap in het land met bijna 1,3 miljard inwoners.

De hoge rechters zetten een streep door een 157 jaar oude wet die stamde uit de tijd van de Britse koloniale overheersing, de zogenoemde section 377-wet. In die wet was opgenomen dat op ‘onnatuurlijke overtredingen’ een celstraf van maximaal tien jaar stond. Seks tussen mensen met hetzelfde geslacht werd beschouwd als zo’n overtreding.

Unaniem

In 2009 werd de wet uit 1861 al eens geschrapt door het regionale Hooggerechtshof van Delhi, waarna seks tussen hetzelfde geslacht voor het eerst even legaal was in India. Dat besluit werd door het nationale Hooggerechtshof vier jaar later weer teruggedraaid. Die gaf aan dat het parlement moest beslissen over het afschaffen of aanpassen van de wet.

Het parlement gaf de zaak vervolgens weer terug aan de rechters om een oordeel te vellen. De huidige zaak werd aangekaart bij het Hooggerechtshof via een petitie van vijf homo’s en lesbiennes. Zij hadden vanwege de wet de angst dat ze ieder moment door de politie lastiggevallen of vervolgd konden worden. De vijf rechters stemden unaniem voor afschaffing van de wet.

‘Elke seksuele relatie met wederzijdse instemming tussen twee volwassen – homo, hetero of lesbienne – kan niet worden beschouwd als ongrondwettelijk’, zei de Indiase opperrechter Dipak Misra bij het voorlezen van de uitspraak.

‘Gelijke burger’

LHBT’ers, bekende Indiërs en activisten reageren op sociale media verheugd op het besluit van het Hooggerechtshof. Bollywood-producent Karan Johar vindt dat er geschiedenis was geschreven. ‘Zo trots. Dit is een enorme opsteker voor de mensheid en gelijke rechten. Het land krijgt zijn zuurstof terug’, twitterde hij.

Activist Shashi Bhushan zei zich door de uitspraak eindelijk een ‘gelijke burger’ te voelen. ‘Wat er in onze slaapkamer gebeurt, is vanaf nu aan ons.’

Meenakshi Ganguli, de directeur van Human Rights Watch in Zuid-Azië, bedankte via Twitter ‘iedereen die hiervoor gevochten heeft en die durfde op te staan tegen het slechtste soort vooroordeel’.

(Bron: NOS, foto: NDTV)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws