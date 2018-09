Twee zoenende Maleisische vrouwen krijgen stokslagen

on

Twee Maleisische vrouwen zijn in het openbaar bestraft wegens het aangaan van een seksuele relatie met elkaar. De vrouwen van 22 en 32 kregen,terwijl ze op stoelen vastgebonden zaten voor hun rechters, ieder 6 stokslagen op de rug.

Het lesbische stel was berecht volgens islamitisch recht. Meer dan honderd mensen waren getuige van de uitvoering van de straf.

Een justitie-woordvoerder zei dat de stokslagen vooral opvoedkundig waren en niet pijnlijk. De vrouwen zouden berouw hebben getoond.

De vrouwen werden in april dit jaar aangehouden in Dungun in de conservatieve deelstaat Terengganu. Ze werden betrapt, terwijl ze zaten te zoenen in een auto.

Ze werden ook veroordeeld tot het betalen van een boete van omgerekend 690 euro elk.

Mensenrechtenactivisten hebben onmiddellijk alarm geslagen en de stokslagen veroordeeld als een ernstige rechterlijke dwaling. Amnesty International spreekt van een rampzalig dag voor de mensenrechten in Maleisië en een enorme terugval in de pogingen van het land om de mensenrechtensituatie te verbeteren.

De LHBTI-gemeenschap wordt in Maleisië structureel vervolgd. Ze worden gezien als een bedreiging van de normen en waarden. Ook wordt de veiligheid van deze mensen op straat bedreigd. Steeds vaker worden ze aangevallen. Op 15 augustus werd een transseksuele vrouw in elkaar geslagen in Seremban, ten zuiden van de hoofdstad Kuala Lumpur.

(Bron: NOS, The Star Online)

