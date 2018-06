Duizenden bezoekers vieren diversiteit tijdens Roze Zaterdag

on

Gouda stond zaterdag in het teken van gelijkheid en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap tijdens Roze Zaterdag. Duizenden bezoekers vierden diversiteit met een Pride Walk, een geloofsviering en zaterdagavond is er een groot feest op de Markt.

De organisatie is tevreden over het verloop van Roze Zaterdag in Gouda. ‘Er hangt een hele fijne sfeer en gelukkig werkt het weer ook goed mee.’

De dag startte met een speciale geloofsviering in de Sint-Jans-Kerk, waar 750 bezoekers bij aanwezig waren. Vanuit diverse geloofsovertuigingen werd het thema ‘Gods liefde schept ruimte voor iedereen’ belicht.

Na de viering was er de Pride Walk door de stad. De mars eindigde op de Markt waar Roze Zaterdag officieel werd geopend. Daar werd bekend gemaakt dat Roze Zaterdag in 2020 in Leeuwarden gehouden wordt. Het thema wordt dan ‘City of Love’.

Zwolle was ook in beeld voor de organisatie van Roze Zaterdag, maar houdt nu een Pride Weekend in 2020.

Roze Zaterdag wordt volgend jaar in Venlo gehouden. De stad organiseert Roze Zaterdag samen met de Duitse buurgemeente Krefeld.

Het feest op de Markt in Gouda met optredens van onder anderen Edsilia Rombley, Ruth Jaccott en dj Erick E. gaat nog door tot middernacht.

(Bron: Omroep West, Stichting Roze Zaterdagen Nederland, foto’s: Sabien Woolderink, Facebook en Twitter)

