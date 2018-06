In 2020 geen Roze Zaterdag maar wel botenparade in Zwolle

on

Roze Zaterdag 2020 wordt niet in Zwolle gehouden. De keuze is op een andere stad gevallen, waar nog niet eerder een Roze Zaterdag werd gehouden. Welke stad dat is, wordt komende zaterdag tijdens Roze Zaterdag in Gouda bekend gemaakt.

‘Uiteraard is het jammer, want je bent er toch ene hele lange tijd met een groep mensen mee bezig geweest, zowel op bestuurlijk als organisatorisch gebied, maar we hadden al een back-up plan en gaan dus gewoon door, alleen met een twist’, aldus de initiatiefnemers Niek lá Mon en Hendrik Karabagias.

Als het aan de initiatiefnemers ligt, kleurt Zwolle nu roze tijdens een ‘Pride Weekend’, met als hoogtepunt de ‘Canal Pride Zwolle’ met als thema ‘Join the Heartbeat’.

‘Met de Canal Pride en het Pride Weekeinde hopen wij niet alleen de acceptatie, maar juist ook de emancipatie van LHBTI’ers te vergroten.’

‘Door samenwerking met lokale ondernemers, het open karakter en de lage drempel van de botenparade, willen we de verbinding aangaan met de Zwolse bevolking en alle bezoekers van de parade.’

Het is de eerste keer dat in Overijssel een botenparade wordt gehouden. De initiatiefnemers hopen dat de Zwolse editie net zo’n succes gaat worden als die in Amsterdam, Utrecht en Leeuwarden.

(Bron: organisatie Pride Weekend, foto: Zwolse boot tijdens Canal Pride Amsterdam 2015)

