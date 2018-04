Verdachten geweld Dordrecht: we joegen op pedofielen

on

De mishandeling van de man in Dordrecht had niks te maken met anti-homogeweld. Dat heeft de 14-jarige verdachte verklaard tegen de politie, meldt het Algemeen Dagblad.

De verdachte heeft niets tegen homo’s, maar tegen pedofielen. Het slachtoffer zou volgens de verdachte in de val zijn gelokt doordat hij zich voordeed als 14- of 15-jarige die seks wilde met een man.

‘Die man stuurde heel de tijd seksuele berichten naar hem en wilde naar zijn huis en 200 euro geven’, vertelt één van de vrienden van de 14-jarige tegen het Algemeen Dagblad. ‘Dat is gewoon smerig.’

Een andere bron, die de verdachten kent, zegt in de krant: ‘Het is niet goed te praten wat ze hebben gedaan en niet slim, maar het was geen anti-homo geweld. Wel tegen pedo’s.’

Andere wending

De verklaringen van de 14-jarige verdachte worden bevestigd door de 16-jarige jongen die later deze week thuis werd gearresteerd. Justitie onderzoekt de verklaringen. ‘We moeten het van alle kanten bekijken. Het onderzoek kan een andere wending nemen’, bevestigt persofficier van justitie Daniëlle de Winter.

Het slachtoffer laat aan de krant weten dat hij dacht af te spreken met een jonge volwassene. Volgens hem was hij ‘al de hele tijd’ sinds de mishandeling bevreesd dat zijn belagers het verhaal ‘die kant op zouden sturen’, nadat hij besloot om aangifte te doen. ‘Ik herken me niet in hun verhaal.’

(Bron: Algemeen Dagblad, foto: screenshot RTV Rijnmond, plek van mishadenling)

