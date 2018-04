Homo in Dordrecht mishandeld na afspraakje via datingapp

on

Een man uit Dordrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag slachtoffer geworden van homo-gerelateerd geweld. Hij had een afspraak gemaakt via de datingapp Grindr en werd vervolgens in elkaar geslagen.

Een tweede man overkwam in de nacht van zaterdag op zondag bijna hetzelfde, maar hij wist te ontkomen.

Grindr is een app die door homo’s wordt gebruikt voor het maken van afspraakjes.

De eerste man ging naar een parkeerterrein in Dordrecht om een man te ontmoeten. Toen hij daar aankwam, werd hij door een groep mannen in elkaar geslagen, waarbij hij volgens de politie licht gewond raakte. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Een tweede man had in de nacht van zaterdag op zondag in Dordrecht ook een afspraak via Grindr. Volgens de politie werd hij daarbij ‘bijna mishandeld’. Hij raakte verder niet gewond. De politie onderzoek of beide zaken verband houden met elkaar.

Laffe daders

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht schrijft op Twitter dat politie, Openbaar Ministerie en hij er alles aan doen om de ‘laffe daders’ op te sporen. Ook waarschuwt hij mensen voorzichtig te zijn.

Lennart Lenskens, organisator van de Dordrecht Pride, kent het 28-jarige slachtoffer. ‘Hij had met iemand afgesproken op de parkeerplaats van een voetbalclub’, zegt hij. ‘De man leek op zijn profielfoto en dus stapte hij uit. Toen zei die man dat hij vlakbij woonde en dat ze naar zijn huis zouden lopen. Het volgende moment sprongen er 16 mannen uit de bosjes en werd hij in elkaar geslagen.’

Dikke jas

‘Zijn dikke jas heeft de klappen grotendeels opgevangen, maar hij is wel out geweest. Uiteindelijk heeft een getuige van de voetbalclub geholpen en is de politie gebeld. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels weer thuis, maar wel heel erg bang en geschrokken.’

‘We brengen dit ook naar buiten omdat we mensen willen waarschuwen dat ze voorzichtig zijn’, zegt Lenskens. Het is volgens hem voor het eerst dat homo’s in Dordrecht op deze manier in de val worden gelokt.

(Bron: NOS)

