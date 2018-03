Na Amsterdam start ook in Utrecht een proef met PrEP-pil

on

Utrecht gaat onderzoek doen naar de hiv-preventiepil PrEP. Mensen die zichzelf willen beschermen tegen hiv en daarom de pil willen gebruiken, kunnen zich laten testen en medisch laten begeleiden door het UMC Utrecht.

PrEP is een pil met hiv-remmers die een infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. Bij de proef in Utrecht kunnen maximaal 66 mannen meedoen. Volgende maand gaat het project van start.

De pil wordt in Nederland niet vergoed dus deelnemers moeten de proef zelf betalen. De maandelijkse kosten voor de medicatie zijn ongeveer 50 euro. Ook moeten de mannen geregeld getest worden op hiv en andere soa’s en wordt hun nierfunctie in de gaten gehouden. Vier keer per jaar kunnen de proefpersonen daarvoor terecht bij het UMC.

De GGD in Amsterdam doet al langer onderzoek naar de hiv-preventiepil. De proef in Utrecht is een samenwerking tussen de GGD, afdeling Volksgezondheid Utrecht, huisartsen en het UMC Utrecht.

HIV

Hiv is een virus dat seksueel overdraagbaar is. Je kunt het hebben zonder dat je het merkt. Hiv is nog niet te genezen, maar wel goed te behandelen. Zonder behandeling kan je uiteindelijk aids krijgen.

(Bron: RTV Utrecht)

