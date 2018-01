Kijktip: adembenemende film ‘Call me by your name’

on

Nieuw in de bioscoop (en toegegeven: we zijn er een beetje laat mee): Call me by your name, een film van regisseur Luca Guadagnino, naar het gelijknamige boek van de Egyptisch-Amerikaanse schrijver André Aciman.

De gevoelige en gecultiveerde Elio is enig kind van de Amerikaanse-Italiaanse-Franse Perlman familie. Hij kijkt uit naar weer een luie zomer in de villa van zijn ouders op het prachtige en rustige Italiaanse platteland. Dan arriveert Oliver, een academicus die zijn vader komt helpen met een onderzoek.

Elio verzint van alles om tijd door te brengen met Oliver, en daagt hem uit. Er ontstaat een erotische spanning tussen de twee, en zodra het flirten eenmaal leidt tot een zowel speelse als betekenisvolle eerste zoen zijn ze meteen onafscheidelijk.

Bekijk hier de trailer.

Recensies

De Volkskrant: Hoogtepunt is een fenomenale speech van Michael Stuhlbarg, die zich vooral als goedkeurende vader aan de zijlijn ophoudt. Die toespraak zou je uit je hoofd willen leren om precies zo te kunnen aan elke tiener met een gebroken hart vertellen.

NRC: Guadagnino heeft de film gesitueerd in de vroege jaren tachtig, toen hij zelf zo ongeveer de leeftijd had van Elio. Maar voor nostalgie is hij niet gezwicht. Hij weet dat zo’n overrompelende eerste ervaring niet uitsluitend eenvoudig is, of zoet, maar dat je er ook altijd een klein beetje aan sterft.

Trouw: ‘Call Me By Your Name’ is een zeldzaamheid, een Italiaanse liefdesfilm die zo veel schoonheid en wijsheid herbergt, dat je zwevend de bioscoop verlaat. Na het zien van het liefdesavontuur van de 17-jarige Elio en de 24-jarige Oliver voel je je opgetild.

Te zien in onder meer Deventer en Enschede.

