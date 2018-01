Homo’s hebben vaker onvrijwillige seks dan hetero-mannen

on

Homo- en biseksuele mannen hebben vaker seksuele ervaringen tegen hun wil dan heteroseksuele mannen: 18% versus 6%. Dat blijkt uit de monitor Seksuele gezondheid in Nederland 2017 van Rutgers.

Ook is in het afgelopen jaar 25% van de homo- en biseksuele mannen en 15% van lesbische en biseksuele vrouwen uitgescholden vanwege de seksuele oriëntatie. Transgenders, waarvan uit eerder onderzoek bleek dat ze relatief vaak te maken hebben met verbaal en fysiek geweld, vormden in dit onderzoek een te kleine groep om betrouwbare uitspraken over te doen.

Geen verschillen

Ongeveer 4% van de mannen en vrouwen voelt zich evenveel, vooral of uitsluitend aangetrokken tot seksegenoten. Deze mensen verschillen op veel punten niet van heteroseksuele personen. Er is geen verschil in seksfrequentie, positieve seksuele gevoelens, seksueel zelfvertrouwen, het gemak om over seks te praten, seksuele problemen en lichaamsbeeld.

Vaker online

Homoseksuele, biseksuele en lesbische personen doen wel meer aan online daten dan heteroseksuele personen. Homo- en biseksuele mannen hebben daarnaast meer ervaring met sexting, seksuele grensoverschrijding en betaalde seks dan heteroseksuele mannen.

Tevreden

Het Kenniscentrum Rutgers doet elke vijf jaar een groot onderzoek naar seksualiteit in Nederland. Dit jaar blijkt dat de meeste Nederlanders tevreden zijn met hun seksleven: 92 procent van de mannen geniet van seks en 75 procent van de vrouwen. Als we niet tevreden zijn, komt dat meestal niet door de kwaliteit van de seks, maar door de kwantiteit.

Het volledige onderzoek is hier te lezen.

(Bron en afbeelding: Rutgers)

