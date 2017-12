Men Meet Men in Deventer met film: Mannen, Erotiek & Kunst

on

In Deventer is vrijdag avond 8 december weer het COC-ontmoetingscafé Men Meet Men voor homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar.

Tijdens deze avond wordt in een apart filmzaaltje een aantal artistieke korte mannenfilms vertoond onder de noemer ‘Video Variété – Mannen, Erotiek & Kunst’.

De lengte van de totale serie korte films is 50 minuten. Na de eerste vertoning om 21.00 uur volgt een korte pauze en om 22.00 uur is de tweede vertoning van de hele serie.

Men Meet Men wordt gehouden in de kelderbar van de Loge aan de Rijkmanstraat 10 in Deventer. De deur is open van ’s avonds acht tot middernacht. De entree bedraagt € 2,00 voor leden en niet-leden.

Het COC-ontmoetingscafé Men Meet Men is een activiteit van COC Deventer.

