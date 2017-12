‘Amsterdam moet excuses aanbieden voor weigeren homo’s’

on

De Amsterdamse locoburgemeester Eric van der Burg gaat ervan uit dat de stad haar excuses aanbiedt aan diegenen die in de jaren ’50 geweigerd werden als ambtenaar, omdat ze mogelijk homoseksueel zouden zijn.

Dat zei hij in het AT5-programma Park Politiek.

Deze week werd bekend dat er in het Stadsarchief lijsten zijn aangetroffen van de ‘Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel’ waarop namen staan van sollicitanten die in de jaren 1950 – 1958 zijn afgewezen voor de functie van ambtenaar, omdat zij homoseksueel zouden zijn.

Locoburgemeester Eric van der Burg zegt geschokt te zijn door de ontdekking. ‘We hebben het over de jaren ’50 toen weliswaar anders werd gedacht over homoseksualiteit dan nu, maar dat jouw gemeente zich daar mee bezig heeft gehouden, dat is stuitend.’

Nader onderzoek

Het stadsbestuur heeft direct een nader onderzoek aangekondigd naar de misstanden. ‘Wat er nu gaat gebeuren is dat er eerst een aantal dingen op een rijtje worden gezet, en dan zal gekeken worden hoe te reageren. Maar duidelijk moet zijn dat dit nooit iets is wat de Amsterdamse gemeenteraad nu hier zou willen, en ook het college niet. Zo hadden we niet met mensen om mogen gaan.’

Excuses

De verwachting is dat er nog mensen in leven zijn die dit is overkomen. Hoe gaat de stad daarmee om? Van der Burg: ‘Ik verwacht dat de stad haar excuses gaat aanbieden aan de mensen die er nog zijn, want dit hoort gewoon niet.’

Hij vindt het nog te vroeg om toezeggingen te doen over een mogelijke financiële compensatie. Maar als uit het onderzoek blijkt dat de gemeente inderdaad over de schreef is gegaan, moet zij daar ruiterlijk voor uitkomen: ‘Als je het in het verleden fout hebt gedaan, dan ook gewoon zeggen: ik heb het in het verleden fout gedaan.’

