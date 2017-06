Lesbische minister nieuwe premier van homofoob Servië

on

Ana Brnabic is door president Aleksandar Vucic voorgedragen de nieuwe premier van Servië te worden. Zij is openlijk homoseksueel.

De goedkeuring van de voordracht van het parlement wordt gezien als een formaliteit.

Brnabic werd eind vorig jaar benoemd tot minister van Openbaar Bestuur. Bij die benoeming zei Vucic dat hij niet geïnteresseerd was in haar geaardheid: ‘Ik heb haar gezegd dat ik geïnteresseerd ben in wat ze kan, en dat ik weet hoe professioneel ze is en hoe hard ze werkt.’ Ook Brnabic zei vooral de boeken in te willen gaan vanwege haar werk. ‘Hopelijk waait dit over en sta ik over drie of vier dagen niet meer bekend als de homoseksuele minister.’

Europa

De voordracht wordt vooral gezien in het licht van het beoogde lidmaatschap van Servië van de Europese Unie en zou moeten verbloemen dat het met de homorechten in het land niet zo goed gesteld is.

Gay Pride

Servië staat bekend als een van de meest homofobe landen van Europa. In Belgadro werden deelnemers van de gay pride geregeld aangevallen. In 2013 werd de gay pride nog verboden.



(Bon: BBC, de Volkskrant, screenshot B92)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws