Oproep Drag Queens Amsterdam: meldt altijd elk incident

Drag queens Lolo Benzina en Diva Mayday zeggen dat het geweld tegen de LHBT-gemeenschap in Amsterdam toeneemt. Ze spraken donderdag in bij de gemeenteraad, omdat ze hopen dat extra aandacht helpt.

‘We worden dagelijks uitgescholden. En niet alleen wij, maar het gebeurt iedereen: lesbiennes, het gebeurt gays, het maakt niet uit wie we zijn’, zegt Diva Mayday tegen AT5.

Lolo Benzina (foto) moet veel afwegingen maken voordat ze überhaupt op stap kan. ‘Je moet kiezen welk taxibedrijf je moet bellen, je moet kiezen wel parcours je door de stad moet fietsen of lopen. Met vrienden, alleen, met make up of niet. Het is niet veilig.’

Mayday roept op om vooral aangifte te doen van elk incident. ‘We vinden dat mensen meer aangifte moeten doen, of het moet makkelijker worden. Ik wil dat mensen zeggen: “Luister ik ben uitgescholden en ik wil melding maken.” Ik weet dat er niks mee gedaan wordt maar zo krijgen we beter inzicht in de cijfers.’

‘Wij zijn de kleur van deze stad en daar zijn we trots op. Dus waarom ons aanvallen? Wen er aan, weet je’, voegt Lolo toe. ‘Meer party in de stad! We hadden het vroeger ook, waarom nu niet?’, besluit Mayday.

(Bron en screenshot; AT5)

