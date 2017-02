Actie tegen homogeweld: stort 2 euro voor groot spandoek

on

Als het aan Melissa Macnack ligt komt er een groot spandoek tegen homogeweld te hangen op het Haarlemmermeerstation in Amsterdam Zuid.

De 37-jarige basisschoolleerkracht roept iedereen op 2 euro te storten en een foto van zichzelf met een 2 euro muntstuk opsturen. De foto komt dan op het doek te staan dat driehonderd vierkante meter groot moet worden.

Aanleiding voor haar actie is de uitzending van Opsporing Verzocht van twee weken geleden, waarin beelden getoond werden van de mishandeling van een homostel op de De Ruijterkade in Amsterdam oktober vorig jaar.

Melissa Macnack vindt het van belang dat er een statement in de openbare ruimte wordt gemaakt: ‘Als geweld tegen homo’s in het nieuws komt, is dat vaak iets wat je in huiskamers bespreekt. Even is er aandacht voor, maar daarna gaat iedereen weer verder met zijn leven’, zegt ze in Het Parool.

Twee

De keuze voor het getal twee staat volgens Macnack voor gelijkwaardigheid. ‘Of je nu met twee mannen, twee vrouwen of een man en een vrouw bent.’

Voorlopig doek

Als het aan Macnack ligt, komt er een voorlopig doek van een meer bescheiden formaat op het Centraal Station van Amsterdam te hangen. ‘Zodat het voor iedereen duidelijk is hoe wij in Amsterdam tegen homogeweld aankijken.’



