Harriette van Buel presenteert de soa van de week: syfilis

Harriette van Buel is sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD IJsselland. Ze bespreekt in de Roze Golf een soa. Het advies van Harriette is natuurlijk: vrij veilig.

Maar vrij je niet veilig en heb je wisselende onbeschermde seksuele contacten, laat je dan regelmatig testen op soa en hiv bij de GGD.

Dit advies geldt met name voor mannen die seks hebben met mannen.

De soa van deze week is syfilis. Syfilis wordt veroorzaakt door een bacterie en is makkelijk over te brengen. In het begin kun je ongemerkt een infectie hebben. Deze bacterie draag je over tijdens onveilige seks als de slijmvliezen van de penis, vagina, anus of mond met elkaar in aanraking komen.

Deze soa komt vaak voor bij mannen die seks hebben met mannen. Een eerste merkbare klacht kan een soort van zweertje zijn. Deze gaat vanzelf over, maar de bacterie blijft actief in je lichaam. Dus je moet altijd behandeld worden als je syfilis hebt. Dit gebeurt met een aantal injecties antibioticum.

Harriette van Buel is te horen in de Roze Golf van 29 januari 2017.

