Man (25) mishandeld in Coevorden omdat hij homo is

on

In Coevorden is in de nacht van vrijdag op zaterdag de 25-jarige Mario uit Klazienaveen mishandeld vanwege zijn geaardheid. Hij had samen met zijn vriend een café bezocht, toen een 19-jarige man hen belaagde.

Mario werd daarbij geslagen op zijn rechter oogkas.

‘Eerder op de avond stond ik buiten een sigaretje te roken met een vriendin. We hadden gewoon een leuk gesprek en dat ging later ook over homoseksualiteit. Een stukje verderop stond een jongen mee te luisteren en die begon ineens te roepen dat ik “mijn bek moest houden” en dat ik “op moest rotten”’, vertelde Mario aan RTV Drenthe.

De Klazienavener riep terug dat hij zijn mond niet ging houden omdat hij homo is en ging terug het café in.

‘Houd je bek, vieze homo’

‘Na dit gesprek vonden we het niet meer zo gezellig en besloten we weg te gaan. Mijn vriend en ik waren al een stukje van de kroeg vandaan toen we zagen dat een vriendin nog bij de ingang stond. We liepen terug om haar op te halen, en ineens werd mijn vriend aangevlogen door die gast die eerder de rotopmerkingen maakte.’

Mario zag dat zijn vriend in de problemen zat en sprong ertussen. ‘En toen had ik ineens een loeiharde klap tegen mijn oog te pakken.’

Verdachte aangehouden

Na de aanval werd de politie gebeld. ‘We zijn er meteen met een aantal agenten op afgegaan’, aldus een politiewoordvoerder. ‘De 19-jarige verdachte werd op aanwijzing van het slachtoffer geïdentificeerd en is meteen uit de kroeg geplukt en aangehouden. Hij zit nu nog vast in afwachting van het onderzoek.’

Opgezwollen oogkas

Mario hield aan de aanval een opgezwollen oogkas over. Bovendien was hij de dag erna duizelig en is zijn zicht verminderd.

Facebook

Mario zette de mishandeling op zijn Facebookpagina: ‘Dit soort discriminatie/homohaat kan toch niet meer anno 2017? Het kan toch niet zo zijn dat omdat je op hetzelfde geslacht valt je in elkaar wordt geramd. Dat je gewoon bang moet zijn om jezelf te zijn op straat.’

Eigen rechter

Hij dankt iedereen voor de hartverwarmende reacties: ‘Bedankt voor alle lieve berichtjes iedereen! Doet ons ontzettend goed!’. Verder roept hij op het recht zijn loop te laten hebben: ‘Mensen wij willen vragen, ga aub NIET voor eigen rechter spelen. Hier schieten we allemaal niks mee op. De dader is bekend bij de politie en wordt hiervoor hopelijk passend gestraft!!’

(Bron: RTV Drenthe, Facebook, foto: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws