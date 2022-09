Twee LHBTI-activisten in Iran ter dood veroordeeld

on

Twee LHBTI-Plus-activisten zijn door het Revolutionaire Hof in Iran ter dood veroordeeld voor ‘corruptie op aarde’ door het promoten van homoseksualiteit.

Dat meldt de Koerdische mensenrechtenorganisatie Hengaw. Zahra Sediqi Hamedani (31) en Elham Chubdar (24) worden vastgehouden in de centrale gevangenis van Urmia. Het vonnis is de afgelopen dagen aan hen bekend gemaakt.

Ze werden in januari veroordeeld voor ‘het promoten van homoseksualiteit’, ‘het promoten van het christendom’ en ‘het communiceren met de media die zich verzetten tegen de Islamitische Republiek’.

Volgens Hangaw werd Zahra Sediqi Hamadani (foto) tijdens haar detentie het recht op toegang tot een advocaat ontnomen. Veiligheidsagenten bedreigden met haar executie en ontneming van de voogdij over haar twee kinderen, naast verbale intimidatie en belediging van haar identiteit en uiterlijk.

Berucht

De Britse LHBTI-Plus-rechtenactivist Peter Tatchell zei tegen The Jerusalem Post dat de beschuldiging ‘een zeer ernstige allesomvattende aanklacht’ is die vaak wordt gebruikt tegen critici van het regime. ‘Het resulteert normaal gesproken in uitvoering.’

Tatchell noemt Iran ‘berucht vanwege oneerlijke processen’.

‘Ze zullen waarschijnlijk worden opgehangen met behulp van de barbaarse lange, langzame wurgmethode; zeer begunstigd door het Iraanse regime om het lijden van het slachtoffer te maximaliseren.’

Internationale druk

Tatchell vindt dat de internationale gemeenschap er bij de Iraanse autoriteiten op aan moet aandringen om de doodvonnissen om te zetten en deze vrouwen vrij te laten.

Volgens het islamitische strafwetboek van Iran uit 2013 worden homoseksuele handelingen bestraft met geseling of de doodstraf.

Ook als er geen seks heeft plaatsgevonden, kunnen LHBTI-Plussers ook worden gearresteerd voor aanhankelijk gedrag ‘zoals kussen of wellustig aanraken’.

Het Iraanse regime heeft sinds de islamitische revolutie van 1979 tussen de 4.000 en 6.000 homo’s en lesbiennes geëxecuteerd.

(Bron: Hengaw, The Jerusalem Post; screenshot: 6RangIran – Youtube)

