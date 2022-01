Reclame met moslimmoeder en drag-artiest leidt tot ophef

on

Samsung heeft in Singapore een reclamespot uit de roulatie gehaald, waarin een moslimmoeder haar steun betuigt voor haar zoon die zich als vrouw kleedt. Dat gebeurde na protest uit een deel van de moslimgemeenschap.

De moslims die moeite hebben met de reclamespot zeggen op sociale media dat de spot ‘een poging is om de LHBT-ideologie te pushen’.

Samsung verklaarde in een reactie dat het bedrijf zich ervan bewust is dat de video ‘als ongevoelig en aanstootgevend kan worden opgevat’. ‘We erkennen dat we in dit geval tekort zijn geschoten.’

De reclamespot was bedoeld om nieuwe draagbare producten van Samsung te promoten, zoals oordopjes met ruisonderdrukking en een smartwatch met een hartslagmeter.

In de spot zijn de reacties van verschillende mensen te zien terwijl ze luisteren naar opgenomen berichten van hun dierbaren. Zo is er een moslimvrouw die een hoofddoek draagt en luister naar een bericht van haar zoon, die een drag-artiest is.

Die scène leidde online tot verontwaardiging, waarbij sommigen zeiden dat het ongevoelig was voor de moslimgemeenschap, hoewel anderen het verdedigden en kritiek hadden op de verwijdering van de reclamespot.

Singapore heeft een etnische Maleisische minderheidsgemeenschap, van wie de meesten zich identificeren als religieus moslim en is conservatief als het gaat om LHBTI-aangelegenheden.

Leden van de lokale LGBTQ-gemeenschap spraken hun teleurstelling uit over het verwijderen van de advertentie.

(Bron: BBC, Samsung; screenshot: Samsung)

