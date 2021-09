Rechter Curaçao: verbod op homohuwelijk is discriminatie

on

De rechtbank in Willemstad heeft bepaald dat het weigeren van een homohuwelijk neerkomt op discriminatie. Curaçao handelt in strijd met zijn eigen grondwettelijk gelijkheidsbeginsel als paren van gelijk geslacht geen burgerlijk huwelijk kunnen aangaan.

De zaak was aangespannen door een lesbisch koppel dat werd bijgestaan door de Human Rights Caribbean Foundation, een mensenrechtenorganisatie op het eiland.

De rechter woog onder meer mee dat homostellen nu niet dezelfde financiële mogelijkheden hebben als heteroparen. Zij kunnen samen bijvoorbeeld geen zaken zoals pensioenrecht en erfrecht regelen. De Curaçaose staat voerde in de rechtbank aan dat homostellen dat kunnen regelen op basis van een samenlevingscontract of een testament, maar de rechter oordeelde dat dat niet gelijkwaardig is.

Ook hield de Curaçaose staat vol dat homokoppels kunnen uitwijken naar buureiland Bonaire, waar het homohuwelijk wel geregeld is. Maar ook daarin ging de rechtbank niet mee. De huidige situatie is in strijd met de Staatsregeling (de grondwet van Curaçao), concludeerden de rechters.

Controversieel

Het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht is op Curaçao al langere tijd een controversieel onderwerp. In 2018 werd een wetsvoorstel voor openstelling gemaakt, maar dat kwam nog niet verder dan het parlement.

Bij de verkiezingen in maart was het opnieuw een thema, al nam geen van de partijen in het parlement het punt op in hun verkiezingsprogramma.

NOS-correspondent Dick Drayer: ‘Het voorstel ligt nog in de la van het parlement en wordt bewust niet behandeld.’

In Aruba deed de rechter ook een dergelijke uitspraak, maar dat leidde niet tot verandering. Ook voor Curaçao is het maar de vraag of dit zal gebeuren; ambtenaren mogen homostellen met de uitspraak formeel niet weigeren, maar in de praktijk is de kans groot dat dit wel zal gebeuren. ‘Ik verwacht niet dat er veel zal veranderen’, zegt Drayer.

Katholieke kerk

Op Curaçao is het woord van de katholieke kerk leidend. Een aantal katholieke leiders heeft zich in het recente verleden uitdrukkelijk tegen het homohuwelijk gekeerd.

(Bron: NOS, de Volkskrant)

