Harry Styles speelt homoseksuele politieman in nieuwe film

Zanger/acteur Harry Styles gaat een belangrijke rol spelen in de nieuwe film van Michael Grandage. Styles krijgt de rol van Tom Burgess, een homoseksuele politieman.

De film is gebaseerd op het boek ‘My Policeman’ van Bethan Roberts uuit 2012.

Het verhaal speelt zich af in de jaren ‘50, toen homoseksualiteit nog strafbaar was. Lerares Marion wordt op slag verliefd op Tom, de oudere broer van haar beste vriendin. Ze is vastbesloten hem voor zich te winnen en de twee trouwen.

Maar Tom heeft nog een minnaar, Patrick, de curator van het Brighton Museum. Patrick laat Tom kennis maken met een heel andere wereld.

Harry Styles was lid van de boyband One Direction en startte na het uiteenvallen van de band een solocarrière. Zijn filmdebuut maakte hij in 2017 als soldaat Alex in ‘Dunkirk’ van Christopher Nolan .

Wanneer de nieuwe film uitkomt, is nog niet bekend.

(Bron: The Sun, Bazaar; foto: Facebook Harry Styles)

