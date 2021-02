Regenboogvlaggen in Amsterdam na bedreigingen dominee

on

IJburg komt in actie nadat dominee Alexander Noordijk herhaaldelijk is lastig gevallen door hangjongeren. Het buurtinitiatief ‘Alle kleuren IJburg ‘ deelde zondagmiddag posters en regenboogvlaggen uit.

‘Hopelijk wordt heel IJburg één grote regenboogvlag,’ aldus initiatiefnemers Yvonne van der Loo en Jikke Reiber tegen Het Parool.

Daarnaast is er een petitie gestart voor ‘een veiliger IJburg’.

De actie is een steunbetuiging aan de IJburgse dominee Alexander Noordijk. De dominee deed deze week aangifte van bedreiging nadat hangjongeren hem wekenlang het leven zuur maakten. Ze gooiden onder meer steentjes naar hem en riepen dat Noordijk ‘naar het kerkhof moet’. De bedreigingen zijn niet nieuw; twee jaar geleden betrapte Noordijk twee jongens die zwaar vuurwerk aan het huis van hem en zijn man probeerden te bevestigen.

‘Dit kan niet meer anno 2021’, zegt Jikke Reiber tegen de krant. ‘Toen Alexander ons vertelde hoe hij werd behandeld, waren we eerst heel erg boos. Maar toen dachten we: je kunt in de aanval gaan of kiezen voor verbinding. Wij kiezen met deze actie voor dat laatste.’

De vlaggen en posters moeten uitdragen dat ‘iedereen zichzelf mag zijn’, en dat ‘we samen als IJburg een vuist maken tegen geweld’.

Dominee Noordijk vindt de actie ‘heel erg fantastisch’. ‘Dit doet me goed, ik voel me gesteund. En dat op Valentijnsdag, de dag van de liefde.’

Hij wil weten waarom de hangjongeren het op hem hebben gemunt. ‘Is het omdat ik toevallig een homopredikant ben? Kom op, we wonen in Amsterdam. Daar zou dat toch moeten kunnen.’

(Bron: Het Parool; foto: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws