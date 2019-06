Grootste Pride ooit in Kiev nagenoeg probleemloos verlopen

on

De Gay Pride in Kiev is zonder grote problemen verlopen. Aan de manifestatie zondag deden volgens de organisatoren meer dan 8.000 mensen mee. Daarmee was de Gay Pride het grootste en meest vredige LHBTI-evenement ooit in Oekraïne.

De politie was massaal aanwezig met tientallen voertuigen en ook waren er agenten te paard om de tocht door de hoofdstad in goede banen te leiden.

Tegenprotesten waren er ook uit extreem-rechtse en religieuze hoek, die naar eigen zeggen ‘de traditionele waarden’ verdedigden. Er werden leuzen geroepen als ‘Sodomie is de weg naar de hel’ en ‘Jullie zijn de schande van jullie ouders’. De politie pakte negen tegendemonstranten op.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy, de voormalige komiek die vorige maand aantrad, zei te staan voor de gelijkheid en vrijheid van alle mensen. Het was hem er alles aan gelegen om geweld te voorkomen en de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

Vorig jaar deden aan de Pride in Kiev bijna 5.000 mensen mee. Toen werden 56 extreem rechtse tegendemonstranten voorafgaand aan de Pride opgepakt.

