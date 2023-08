Mogelijk Kort Geding om Syrische tweeling weer bijeen te krijgen

on

Er komt mogelijk een Kort Geding om de uit Syrië gevluchte tweeling te herenigen. Door toedoen van IND en COA leven ze noodgedwongen gescheiden van elkaar.

De broers van 25 jaar oud kwamen begin juli in Ter Apel en vroegen asiel aan. Ze werden opgeroepen voor het zogenoemde eerste gehoor, maar voor een van de twee werd de afspraak door tijd gebrek afgezegd. De broer die gehoord is, werd vervolgens geplaatst in Nijmegen; de ander bleef alleen achter in Ter Apel terwijl de broers altijd alles samen doen en nog nooit van elkaar geschieden zijn geweest.

LGBT Asylum Support trok aan de bel en stuurde een brandbrief naar het COA, de IND, de verantwoordelijk staatsecretaris en naar de leden van de Tweede Kamer, maar tot nu toe zonder resultaat.

Volgens Sandro Kortekaas is het scheiden van de tweeling in strijd met artikel 7 van Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven garandeert.

Volgens Kortekaas maakt een Kort Geding grote kans van slagen. Of de advocaat van de tweeling de stap naar de rechter gaat maken, is nog niet duidelijk.

Een gesprek met Sandro Kortekaas is te horen in de Roze Golf van deze week.

(Bron: Roze Golf)

Categorieën:Nieuws