Jongen veroordeeld voor mishandelen lhbti-plus-asielzoeker

Een minderjarige jongen uit Hoogeveen is veroordeeld tot tachtig uur taakstraf en twee jaar voorwaardelijke jeugddetentie voor het mishandelen van een lhbti-plus asielzoeker uit Rusland.

De uit Rusland gevluchte asielzoeker werd op 1 januari dit jaar belaagd door de dader en zijn vrienden. Hij werd uitgescholden en er werd vuurwerk naar hem gegooid.

De jongen uit Hoogeveen gooide van dichtbij een grote steen naar het hoofd van de asielzoeker, die een zware hoofdwond opliep .

Op een video-opname van één van de vrienden van de dader is te zien dat het slachtoffer weerloos en bewegingsloos op de grond ligt. Omwonenden alarmeerden de politie nadat de vriendengroep het slachtoffer aan zijn lot hadden overgelaten.

De dader was tijdens de nacht van oud op nieuw nog in een proefperiode vanwege een eerder incident. Ook was de jongen dronken. De kinderrechter in Assen noemde het dan ook een ‘typische Hoogeveense situatie van verveelde jongeren en alcohol’.

Ook beoordeelde de rechter dat er sprake was van anti-homogeweld. ‘Je hebt gericht van dichtbij een steen gegooid. Alleen vanwege zijn uiterlijk en gender.’

In het slotpleidooi vertelde het Russische slachtoffer dat hij het land was ontvlucht omdat hij als homo geen bescherming ontving van autoriteiten. ‘Maar desondanks kwam ik een geval tegen dat ik zelfs in Rusland, met alle anti-menselijke wetten, verboden, bedreigingen en het gebrek aan voorlichting in de maatschappij, niet was tegengekomen.’

(Bron: RTV Drenthe, LGBT Asylum Support)

