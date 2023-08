Roze Golf 20-08: Zwolle Pride is werken aan zichtbaarheid

on

In Zwolle wordt komend weekeind de Zwolle Pride gehouden. Drie dagen kunst en cultuur, maar ook een demonstratieve optocht door de stad. De Pride wil werken aan de zichtbaarheid van lhbti-plussers door vooral het gesprek aan te gaan om op deze manier te werken aan meer acceptatie.

‘De Pride wordt steeds diverser en dat vind ik heel mooi’, zegt Gina Maria, creatief producent van de Pride. ‘Vanuit de community worden nu ook activiteiten aangedragen, zoals Pride in Concert, een Zwols kunstcollectief dat met queer-mucici muziek brengt van queer-componisten op zondagmiddag in het Academiehuis. Dat zijn echt fantastische initiatieven. Het draait om de communicatie met elkaar en kunst en cultuur is de mooiste manier om met elkaar te communiceren.’

‘Hard nodig’

De Pride is nog hard nodig, stelt voorzitter Heleen Rompelman van COC Zwolle en coördinator van het Gespreksplein dat op zaterdag en zondag wordt ingericht in het Academiehuis. ‘Als je ziet dat er regenboogvlaggen in brand worden gestoken en dat meer dan de helft van de transgenderpersonen thuis zit zonder werk, dan blijft een Pride nodig.’

‘We moeten het op deze aardkloot met elkaar doen. Dat betekent dat er af en toe wat ingeleverd moet worden en dat er af en toe wat gehaat kan worden. Maar we moeten ook samen komen. Als je geconfronteerd wordt met iets dat je niet kent, ga je anders kijken. Door zichtbaar te zijn, kun je een gesprek openen.’ Dat gesprek aangaan is ook de bedoeling van het Gespreksplein. Diverse mensen van organisaties als Roze in Blauw van de politie en van diverse werkgroepen van het COC gaan het gesprek aan met bezoekers van het Academiehuis, om tekst en uitleg te geven, vragen te beantwoorden en waar nodig de kennis te vergroten over lhbti-plussers.

Statement

‘Ik denk dat het belangrijk is om elkaar te ontmoeten en de liefde uit te stralen’, zegt Jeroen Idezenga van de organisatie. ‘Ik kom uit een christelijk nest en mijn vrienden vragen: wanneer is de Pride, want wij komen. Het is ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Ik denk dat je daar een heel eind mee komt.’ Jeroen is betrokken bij de roze viering die zondagavond wordt gehouden het Academiehuis. Tijdens de viering zijn alle christelijke geloven vertegenwoordigd. ‘Iedereen is welkom en ik zou het heel tof vinden als andere geloven zich er bij aan sluiten. Maar ik vind het al een heel statement dat er vanuit het christendom hier in de biblebelt een Pride-viering is’, aldus Jeroen.

Dragqueen-verkiezing

Daarnaast is Jeroen present tijdens de Queen of the East-verkiezing op vrijdagavond in Theater Odeon. Als Juicy Janice won hij vorig jaar de verkiezing. De winnaar van dit jaar gaat door naar de finale van Hollands Best Drag Artist, later dit jaar in Rotterdam. Vrijdagavond mag Juicy Janice de nieuwe queen kronen.

Diversiteit

Zaterdagmiddag is er een demonstratieve optocht door de binnenstad van Zwolle, die start om twee uur in Park De Wezenlanden en eindigt om vier uur op het Rodetorenplein, waar diverse artiesten optreden. De tocht moet als het aan Heleen Rompelman ligt, de diversiteit in de breedste zin van het woord uitdragen. ‘Of het nou mensen met een handicap zijn, met een kleur of lhbti-plussers, het maakt geen ene mallemoer uit.’

Toekomst

Gina Maria wil graag dat de Pride gaat groeien Dit jaar is de tweede editie waar zij bij betrokken is. ‘De Pride is zo ingericht dat iedereen een plek heeft om elkaar te ontmoeten of om naar toe te gaan. We moeten veel breder gaan denken, stilstaan bij de vraag: wie zijn wij eigenlijk allemaal in deze stad. Dat is de stip op de horizon: we moeten met elkaar nadenken over de toekomst, hoe kunnen we als stad laten zien we echt een multiculturele samenleving zijn, waarbij we de problematiek en het mogen zijn wie je bent in één festival kunnen gaan samenvatten.’ Met de toekomstige edities van de Pride wil ze het leven in Zwolle zichtbaar maken.

Kijk hier voor het volledige programma van Zwolle Pride.

