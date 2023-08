Na meer dan een half jaar weer Mpox-besmettingen in Berlijn

on

In Berlijn zijn weer besmettingen met het Mpox-virus vastgesteld. Uit de laatste cijfers van het bureau voor Volksgezondheid en Sociale Zaken (Landesamt für Gesundheit und Soziales, LaGeSo) blijkt dat er drie nieuwe gevallen zijn gemeld.

Twee van de drie Mpox-gevallen zijn terug te herleiden tot de CSD in Berlijn.

Volgens de gegevens van het Robert Koch Instituut (RKI) zijn dit de eerste en enige gevallen van Mpox in Duitsland sinds eind januari. Een direct verband tussen de drie Mpox-gevallen kon niet worden vastgesteld.

‘Waakzaam’

Volgens de LaGeSo is er ‘een groot infectieproces op handen’ en wordt de situatie ‘waakzaam’ geobserveerd. De verwachting is dat de gevoerde vaccinatiecampagne waarschijnlijk een grote uitbraak in Berlijn kan voorkomen.

Van de geïnfecteerden was er één volledig gevaccineerd tegen Mpox en had een ander getroffen persoon een van de twee aanbevolen doses gekregen. Dit is niet ongebruikelijk, aldus het staatsbureau . Het schat de effectiviteit van volledige vaccinatie op 66 procent.

In totaal registreerde de RKI dit jaar zestien Mpox-gevallen in heel Duitsland, waarvan dertien in Berlijn. Van 6 juli tot 10 augustus werden 48 Mpox-gevallen gemeld aan het Europese ziektebestrijdingsbureau ECDC, waaronder 38 in Portugal en 5 in Spanje.

Nederland

In Nederland is sinds de eerste gevallen van Mpox in mei vorig jaar tot 12 juni bij 1264 mensen Mpox vastgesteld. Later deze maand volgen nieuwe cijfers.

Mpox is een virus infectie die aanvankelijk apenpokken werd genoemd. Het virus verspreidt zich via huidcontact, bijvoorbeeld tijdens seks.

Gratis vaccinatie

Nog tot eind september kunnen mensen die meer risico lopen op Mpox zich gratis laten vaccineren bij de GGD.

(Bron: LaGeSo, GGG, RIVM; afbeelding: LeGaSo)

