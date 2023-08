Hoge boete voor Leeds United voor homofobe spreekkoren

on

De Engelse voetbalclub Leeds United is beboet voor homospreekkoren van supporters. De club kreeg van voetbalbond FA een boete opgelegd van omgerekend ruim € 175.000.

In de wedstrijd van de club tegen Brighton & Hove Albion, op 11 maart, scandeerden supporters homofobe teksten.

‘Leeds United heeft toegegeven dat de club er niet in is geslaagd ervoor te zorgen dat hun toeschouwers zich op een ordentelijke manier gedroegen en geen woorden gebruikten die ongepast of beledigend zijn met betrekking tot seksuele geaardheid’, stelt de FA.

Leeds United, dat de straf heeft geaccepteerd, degradeerde uiteindelijk uit de Premier League en komt dit seizoen uit in het Championship.

Wolverhampton Wanderers

Eerder kreeg voetbalclub Wolverhampton Wanderers een boete van ruim € 117.000 van de voetbalbond voor homofoob gezang van supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Chlesea in april dit jaar

Strenger

In Nederland wordt het komend voetbalseizoen strenger opgetreden tegen homofobe spreekkoren.

De stadionspeaker waarschuwt bij homofobe spreekkoren gericht tegen spelers of de scheidsrechter de daders eerst. Gaan de liederen toch door, dan wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Als de daders worden opgespoord, krijgen ze een stadionverbod van maximaal achttien maanden.

(Bron: RTL Nieuws/ANP; foto: FA ‘For All’ cornervlag)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws