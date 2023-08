Diversiteit en inclusie op de werkvloer op symposium in Zwolle

on

Hoe ga je op de werkvloer om met verschillen en overeenkomsten, hoe kan de omgang en de samenwerking tussen collega’s met verschillende achtergronden worden versterkt en hoe zet je diversiteit op de agenda binnen een onderneming?

Vragen die aan de orde komen tijdens een symposium dat vrijdag 25 augustus in Zwolle wordt gehouden tijdens Zwolle Pride.

Gemiddeld brengen mensen 90.000 uren door op hun werk. Belangrijk dus dat ze daar zichzelf kunnen zijn. Goed voor je bedrijfscultuur, de creativiteit en innovativiteit en het maakt je een aantrekkelijke werkgever voor je werknemers.

Tijdens dit symposium zijn vertegenwoordigers van onder meer Breman Installatiegroep, Scania en de Nederlandse Spoorwegen aanwezig. Zij vertellen wat aandacht voor diversiteit en inclusie betekent voor hun onderneming en hoe ze er aandacht aan besteden.

Ook voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland en wethouder Dorrit de Jong van Zwolle nemen deel aan de gesprekken.

Het symposium is vrijdag 25 augustus van 09:30 tot 13:00 uur in het Hanze Art Station ter hoogte van de Hanzelaan 242, tegenover de parkeergarage Lübeckplein in Zwolle. Deelname is gratis en opgeven kan via. symposium@mypodium.nl

