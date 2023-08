Transgender belaagd en in elkaar geslagen in Wormerveer

on

In Wormerveer is dinsdagavond een transman in elkaar geslagen. Hij liep rond half twaalf met zijn vriend hand in hand op de Krommenieërweg, toen ze werden belaagd door drie meiden van rond de 16 jaar.

Ze riepen ‘vieze homo’ en sloegen vervolgens in op de transman die even verder op op het Marktplein in elkaar zakte.

De gealarmeerde politie verleende eerste hulp aan het slachtoffer; ambulancepersoneel onderzochten hem verder en brachten hem naar huis.

De politie is op zoek naar de daders.

(Bron: De Orkaan; foto: Google Streetview)

