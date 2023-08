Boete in Rusland voor het aanbieden van film zonder 18+ label

on

De Russische mobiele- en streamingdienst Vimpelcom is woensdag beboet voor het niet plaatsen van een leeftijdsclassificatie van 18+ op een film, waarin wordt verwezen naar lhbti-relaties.

De boete is het gevolg van het aanscherpen vorig jaar van de anti-lhbti-wetten> Personen of organisaties die homoseksualiteit in het openbaar., online in films, boeken of advertenties ‘promoten’ zijn daardoor strafbaar.

Vimpelcom kreeg een boete van 1 miljoen roebel, ruim € 9.000 voor het verspreiden zonder 18+ label van de film Little Italy, die scènes bevat de ‘homoseksualiteit promoten’, meldt persbureau RIA.

Kinopoisk en streamingsite Ivi kregen de afgelopen weken ook dergelijke boetes opgelegd.

Volgens de autoriteiten zijn de wetten nodig om de samenleving te beschermen tegen wat zij zien als decadente ‘westerse waarden’.

Mensenrechtengroepen zeggen dat de wetten zijn ontworpen om representaties van lesbiennes, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders in het openbare leven te verbieden.

