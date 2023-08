Hengelose fractievoorzitter FvD onthaald met regenboogvlaggen

on

Een aantal bewoners van de Kasbah in Hengelo heeft regenboogvlaggen opgehangen om de nieuwe bewoner van het complex, FvD-fractievoorzitter Brian Geertshuis, te ‘verwelkomen’.

Geertshuis kwam onlangs in het nieuws, nadat hij op Twitter een foto had geplaatst van een straat vol nazi-vlaggen naast een foto van een straat vol regenboogvlaggen, waarmee hij wilde aangeven dat de ‘lhbti-ideologie’ net zo opgedrongen wordt als destijds de nazi-ideologie.

De tweet kwam hem op veel verontwaardigde reacties te staan, onder meer van COC Twente Achterhoek. De lhbti-plus-belangorganisatie organiseerde vervolgens een gespreksmiddag in de Hengelose binnenstad om met het winkelend publiek te praten over omgangsvormen in de samenleving.

Verdraagzaam

Nadat Kasbah-bewoners te horen hadden gekregen wie er in hun complex komt te wonen, besloot een aantal van hen om regenboogvlaggen op te hangen.

De bewoners van het ruim 180 paalwoningen tellende complex profileren zichzelf graag als een verdraagzame en tolerante buurt en willen dat tegenover hun nieuwe buurman nog eens benadrukken.

Geen protest

De regenboogvlaggen moeten volgens een woordvoerder niet worden gezien als een protestactie of dat de nieuwe noaber niet welkom zou zijn. In de halve eeuw dat de Hengelose Kasbah nu bestaat, staat de buurt bekend om z’n diversiteit. De vlaggen zijn dan ook ‘niet bedoeld om een nieuwe bewoner iets duidelijk te maken, maar vooral om de verschillende kleuren in de Kasbah te vieren’, zoals een Kasbah-bewoner het omschrijft.

(Bron en foto: RTV Oost)

