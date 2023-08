‘Ga altijd naar de politie als je als lhbti-plusser iets overkomt’

on

Roze in Blauw is het netwerk van de politie dat oog en oor heeft voor LHBTI-Plussers. Het netwerk bestaat 25 jaar en houdt zich bezig met de bestrijding van geweld tegen lhbti-plussers en ondersteuning van slachtoffers.

Ook is het netwerk een vraagbaak voor collega’s die minder thuis zijn in de lhbti-plus-wereld.

Paulien Gouw en Roy Kleinlangevelsloo van Politie Oost-Nederland zetten zich in voor Roze in Blauw. ‘We proberen het verschil te maken door te laten zien dat we er zijn, door te laten zien dat niks te gek is’, zegt Paulien in de Roze Golf van deze week, ‘We laten zien dat het Wetboek voor Strafrecht voor iedereen geldt, wat er ook gebeurt en welke overtuiging je ook hebt en van wie je ook houdt. De politie is er voor iedereen.’

‘Gigantische meerwaarde’

‘Wij kennen het lhbti-wereldje, we weten voor welke problemen je kan komen te staan en we begrijpen het. Daarom zijn we voor lhbti-plussers vaak net iets makkelijker te benaderen.’

Het aantal meldingen en aangiftes vanuit de lhbti-plus-wereld is volgens Paulien ‘enorm gestegen’ sinds het netwerk bestaat. ‘Daarmee laten we zien dat het netwerk een gigantische meerwaarde heeft.’

Roy Kleinlangevelsloo benadrukt dat je als slachtoffer niet perse naar een agent van Roze in Blauw hoeft te gaan. ‘We vinden dat je elk politiebureau moet kunnen binnenstappen om daar jouw aangifte of melding te doen.’ Roy is helder: ‘Waarom zou ik als agent homogerelateerd geweld niet kunnen opnemen, terwijl ik een mishandeling wel kan opnemen? Het feit is niet anders, er is sprake van een mishandeling.’

‘Van cruciaal belang’

Dat er mensen zijn die niet naar de politie gaan als ze iets is overkomen omdat het geen zin zou hebben, noemt Paulien ‘heel jammer.’ Zeker als er sprake is van een strafbaar feit, dan heeft aangifte doen altijd zin, benadrukt ze. ‘Soms is het geen strafbaar feit, maar heeft het een enorme impact op het slachtoffer en dan is het doen van melding voor ons van cruciaal belang. Hoe meer meldingen we hebben van een incident, hoe meer informatie we krijgen van wat er zich heeft afgespeeld, des te meer kunnen we om oplossingsgericht te gaan werken. Dat kan zijn meer surveilleren, dat kan zijn dat er een bepaalde modus operandi of signalement veelvuldig voor komt, waarbij wij aanslaan van “hé maar deze persoon kennen wij”, laten we die wat meer in de gaten houden, uitnodigen voor een gesprek of laten we die gaan vervolgen.’

Roze in Blauw

Elke politieman of vrouw kan een aangifte opnemen van een lhbti-plus-gerelateerde zaak of -incident. Toch kan het zijn dat de collega of de burger met vragen zit en daar kan Roze in Blauw bij helpen.

Bel bij alle spoedeisende meldingen direct met 112. Bij niet-spoedeisende meldingen is het landelijk nummer 0900-8844 bereikbaar. Direct bellen met Roze in Blauw kan ook: 088-1691234.

