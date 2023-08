‘Miljoenenmars voor de Kinderen’ in Canada tegen genderlessen

on

In Canada wordt woensdag 20 september een grote mars gehouden uit protest tegen het door de overheid gesteunde genderonderwijs op scholen.

Drijvende kracht achter de protesten is Bahira Abdulsalam, een moslim- en sociale activist die zich kandidaat stelde voor het burgemeesterschap van Toronto.

Samen met andere activisten verzet zij zich tegen het lhbti-beleid van de regering Trudeau, onder meer met ‘De Miljoenenmars voor de Kinderen’.

‘Laten we onze onschuldige kinderen redden van #grooming en pedofielen die onze openbare scholen infiltreren. Onze meest waardevolle bezittingen van alle naties. We zullen allemaal op verschillende niveaus verantwoordelijk worden gehouden, behalve degenen die zich uitspreken of nemen actie’, aldus Abdulsalam op X (voorheen Twitter).

Duivel

‘Mensen die geloven in de ideologie dat ‘’mannen zwanger kunnen worden’, dat ‘vrouwen mannen kunnen worden’ en dat “je ziel in het verkeerde lichaam woont” mogen niet worden toegelaten tot openbare scholen.’

Abdulsalam wijst erop dat dit soort perceptie ‘de sporen van de duivel laat zien die de mensheid ertoe brengen om van het pad af te wijken’.

Bedreigingen

Inmiddels ontvangt Bahira Abdulsalam tal van bedreigingen.

‘Je kunt je niet voorstellen hoeveel bedreigingen en beledigingen ik krijg alleen maar omdat ik zeg dat ik wil dat mijn kinderen onderwijs krijgen zonder genderideologie’, zegt ze tegen TNC News.

‘Ze proberen me het zwijgen op te leggen en ze proberen me bang te maken.’

(Bron: X, TNC News; foto: Instagram, protest op 16 juli)

