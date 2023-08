COC Twente Achterhoek start met maandelijkse café-avond

on

COC Twente Achterhoek start in september met een maandelijkse café-avond. De eerste bijeenkomst staat gepland voor donderdag 7 september en wordt gehouden in Café Stonewall in Enschede.

De avond is ‘voor iedereen die zin heeft om een drankje te komen doen, behoefte heeft aan een praatje of misschien wel meer informatie wil over wat COC allemaal doet.’

Tijdens de avond zijn vrijwilligers van COC Twente Achterhoek aanwezig om desgewenst tekst en uitleg te geven over het werk van de belangenorganisatie.

Café Stonewall is te vinden aan de Walstraat 12-14 in Enschede.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel