Film Barbie niet te zien in bioscopen in Libanon en Koeweit

on

De film Barbie is niet te zien in de bioscopen in Libanon. Dat heeft de Libanese minister van Cultuur heeft besloten, omdat de film ‘homoseksualiteit promoot’ en in strijd is met religieuze waarden.

Minister Mohammad Mortada wordt gesteund door de machtige sjiitische gewapende groepering Hezbollah, waarvan het hoofd Sayyed Hassan Nasrallah zijn retoriek tegen de lhbti-plus-gemeenschap heeft opgevoerd. In een recente toespraak verwees hij naar islamitische teksten die oproepen overtreders op het verbod op homoseksualiteit te bestraffen met de dood.

Volgens Mortada is vastgesteld dat de film ‘homoseksualiteit en seksuele transformatie bevordert’ en ‘in strijd is met waarden van geloof en moraliteit’.

De minister van Binnenlandse Zaken Bassam Mawlawi vroeg vervolgens censuurcommissie, die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt en traditioneel verantwoordelijk is voor censuurbeslissingen, om de film te beoordelen. Tot de commissie met een oordeel komt, is de film niet te zien in Libanon.

Libanon was het eerste Arabische land dat in 2017 een gay pride-week hield en wordt over het algemeen gezien als een veilige haven voor de lhbti-plus-gemeenschap in het overwegend conservatieve Midden-Oosten.

Verbod bijeenkomsten

Maar de kwestie is de laatste tijd scherper in beeld gekomen, wat tot spanningen heeft geleid. Mawlawi nam vorig jaar een besluit om evenementen die ‘seksuele perversie bevorderen’ in Libanon te verbieden, waarmee hij doelde op lhbti-plus-vriendelijke bijeenkomsten.

In een toespraak vorige maand riep Nasrallah de Libanese autoriteiten op om actie te ondernemen tegen materiaal dat ‘homoseksualiteit promoot’.

Hij zei dat homoseksualiteit een ‘dreigend gevaar’ vormt voor Libanon. In het geval van een homoseksuele daad, zei Nasrallah eind juli, ‘wordt de dader bij de eerste keer, zelfs als hij ongehuwd is, vermoord’.

Koeweit

Koeweit heeft de film verboden. Barbie en de horrorfilm Talk to Me zijn niet te zien in dat land om ‘openbare ethiek en sociale tradities’ te beschermen, aldus het staatspersbureau.

(Bron: Reuters; screenshot trailer)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws