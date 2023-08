Arcade van Duncan Laurence miljard keer beluisterd via Spotify

on

Het winnende songfestivalliedje van 2019, Arcade van Duncan Laurence, is op Spotify een miljard keer beluisterd.

Daarmee treedt het nummer tot de zogenoemde Billions Club van de streamingsdienst. Laurence is de derde Nederlandse artiest die dat gelukt is. Dj’s Tiësto (met het nummer The Business) en Martin Garrix (met In the Name of Love en later met Scared to be Lonely, met Dua Lipa) gingen hem voor.

‘Ik moest mezelf echt even knijpen om te zien of ik de afgelopen jaren niet gedroomd hebt. Maar het is echt waar’, schrijft Laurence op Instagram. ‘Ik ben dankbaar dat dit nummer, dat ik recht uit mijn hart heb geschreven, een plek heeft bemachtigd in de Billions Club.’

Arcade is het eerste songfestivalnummer dat de grens van een miljard Spotify-streams doorbreekt. In eerste instantie was het nummer in 2019 vooral een Europese hit, maar in 2021 kreeg Arcade een tweede leven dankzij de app TikTok.

Daar kunnen gebruikers video’s monteren met daaronder een nummer, veel gebruikers deden dat met het nummer van Laurence. Daardoor werd Arcade niet alleen in Europa maar ook in Noord- en Zuid-Amerika en in Azië een grote hit.

(Bron: NOS; screenshot: EBU)

