Van doodstraf tot Pride: NOS op 3 toont de homo-emancipatie

Zaterdag was er nog één groot alles-uit-de-kast-feest op de grachten van Amsterdam, het slot van de Queer & Pride. Amsterdam kreeg ooit de bijnaam ‘gay capital of the world’.

Maar Nederland zakt op de lijst van landen als het gaat om lhbti-plus-rechten. Het houdt de gemoederen flink bezig. Niks nieuws, die strijd om gelijkheid is al eeuwen aan de gang. Een verhaal met alle kleuren van de regenboog, maar ook donkere dagen.

In deze video leg Emile de bewogen geschiedenis uit. van doodstraf tot Pride.

