Zwitserland draagt stokje Eurogames over aan Oostenrijk

Tijdens een receptie op de Zwitserse ambassade in Wenen heeft Bern het stokje in de vorm van de Eurogames-vlag overgedragen aan de organisatoren van de Eurogames 2024.

Het sportevenement werd eind juli in Bern gehouden. 2.314 atleten uit 75 deden mee aan het grootste Europese lhbti-plus-sportevenement.

‘De Eurogames zijn een plek waar mensen samen sporten – ongeacht wie ze zijn, ongeacht van wie ze houden’, zei de Zwitserse ambassadeur, Salome Meyer. Ze onderstreepte het belang van diversiteit en solidariteit.

Signaal

Minister van Sport Werner Kogler (De Groenen) benadrukte dat het sportevenement een ‘signaal aan de hele wereld’ geeft.

De Eurogames in Wenen willen een brug slaan tussen enerzijds Oost- en Zuidoost-Europa en anderzijds West-Europa. Tegelijk met de spelen wordt in Wenen mensenrechtenconferentie gehouden. ‘Het is normaal om anders te zijn’, zei oud-politicus Ulrike Lunacek, die nu in het organisatiecomité van de conferentie zit.

Droom

Voor de atleet Gerhard Marchl, die het idee had om de Eurogames naar Wenen te halen en nu ook lid is van het organiserend comité, zijn de spelen in Wenen ‘een droom die uitkomt’. Toen hij Wenen in 2004 voor het eerst aanmeldde, werd de stad nipt verslagen door München.

Dertig locaties

De spelen worden van 17 tot 20 juli 2024 in Wenen gehouden en er worden meer dan 2.000 deelnemers verwacht.

De wedstrijden worden gehouden op in totaal dertig locaties in Wenen. In totaal worden er 35 verschillende sporten beoefend.

(Bron: GGG, Männer; foto: Männer)

